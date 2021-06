Cómo Volar Con Marihuana En Norteamérica: Una Guía Actualizada Para El 2018 Y Más

All photos via iStock Aviso: Esta guía está escrita para propósitos educacionales. No provee un consejo legal específico y no deberá usarse como sustituto de un consejo legal de un abogado con cedula profesional en tu estado o país. La semana pasada, la legalización del cannabis en Canadá entró en vigor, abriendo paso para todos los adultos de el país a la producción, venta, distribución y posesión de la marihuana para su uso lúdico. Mientras los dispensarios de marihuana no pudieron mantener la alta demanda, muchos quedándose secos durante días, algunos festejaron la legalización de la marihuana llevándose sus clavos de cannabis a los cielos. Desde el 17 de Octubre, cualquier adulto volando dentro de Canadá puede llevar con ellos en su viaje hasta 30 gramos de cannabis (la cantidad máxima que legalmente puedes tener en público). No hay jugadas para los turistas que esperan llevarse de vuelta a casa la dulce flor como recuerdo, ya que sacar la marihuana legal fuera de Canadá está estrictamente prohibido. Esto está empezando a confundir a los Norteamericanos, ya que los usuarios de la marihuana están sujetos a las lagunas legales entre los países y estados del continente. Mientras que en casi toda la Costa oeste – desde Alaska a Colombia Británica hasta el estado de Washington, Oregón, y California (lo sentimos, Baja) – es legal y amigable con los marihuanos, técnicamente aún no está permitido volar con marihuana en tu equipaje entre estos estados. Igualmente, uno puede volar entre Quebec, Vermont, y Massachusetts – lugares donde la marihuana para uso lúdico es legal – pero buena suerte intentando sostener una bolsa de mota sin que la policía de migración te aborde por ello.

