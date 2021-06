La Venta de Cartuchos Pirata Está Afectando La Industria Legal de Cannabis y Engañando Compradores del Mercado Negro.

Tengo un cajón en mi casa de Filadelfia, lleno de cartuchos King Pen casi vacíos. Indicas, sativas, e hibridas; Sunset sherbet, Romulan Grapefruit, Jack Herer - tengo de todo! Cada uno de ellos impreso con etiquetas del estado de California, con todo y sus advertencias y el tan reconocido logo de la marca reconocible del rey con ojos rojos. A pesar de que no hay manera legal de comprar marihuana para uso recreativo en Pensilvania, tener acceso a estos productos, es como tener un pedacito de Cali en el sur de Filadelfia.

Pero como la mayoría de las cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad, el mercado negro no siempre es lo que parece. Todo parece indicar que las plumas que he estado comprando son piratas, llenas con medio gramo de Marihuana que no está controlada por la ley y probablemente ni siquiera es legal como se afirma en el empaque.

Así como las bolsas de diseñador, zapatos, celulares y cualquier otra cosa de ‘’marca’’ que puedes encontrar en Craigslist, productos de compañías legales de Cannabis han sido falsificados por fabricantes y distribuidores extranjeros causando la saturación de cartuchos vaporizadores piratas que están siendo vendidos por todo el mundo. Esto ha provocado una guerra que parece interminable entre el mercado negro y las compañías líderes de la venta legal de Cannabis.

Desde los primeros días en que se legalizó el consumo de marihuana para adultos en Colorado, y su uso médico en California, los cartuchos vaporizadores o ‘’carts’’ cada vez son más populares en el mercado. Anteriormente los cartuchos se producían con una mezcla de aceite de hachís diluido con glicerina vegetal, pero la industria ha mejorado sus técnicas de extracción y ahora los cartuchos contienen una infusión de terpeno destilado o resina viva. Poco a poco, los vaporizadores de hierbas secas, están siendo reemplazados por carts de cannabis. En estados como California, el contenido de los cartuchos es examinado por laboratorios aprobados por el estado, con el fin de asegurarse que estén libres de pesticidas, químicos, metales pesados, y otros contaminantes.

Los cartuchos desechables tienen una gran demanda en el mercado legal e ilegal de Cannabis. Esto permite a los consumidores poder fumar libremente sin llamar la atención de policías o compañeros de trabajo. Pero a diferencia de los consumidores del mercado legal que pueden confiar en las regulaciones y pruebas exigidas por el estado, las personas que consumen Marihuana en estados donde aún no es legal, básicamente tienen que conformarse con lo que su dealer les ofrece.

Sin embargo, durante los últimos años, los vendedores ilícitos de marihuana han mejorado su contenido y han pasado de vender cartuchos de plástico rellenos de aceite con aspecto oscuro, a vender cartuchos con aceites dorados, con boquillas de metal o cerámica, y lo más importante: empaquetados y etiquetados con las mismas marcas que venden los dispensarios legales en el Oeste de Estados Unidos.

Según el LA Times, en el 2017, California produjo aproximadamente 10 millones de libras más de Marihuana de lo que se consumió legalmente dentro del estado. Estos números insinúan que mayor parte de la Marihuana distribuida por el mercado negro en Estados Unidos, proviene de cultivadores y productores de la Costa del Pacífico y de otros estados como Oregon, donde también ya se ha reportado su sobreproducción. Y dado a que los cartuchos son de tamaño compacto, no presentan olor y son muy similares a los vaporizadores de nicotina, son perfectos para distribuir ilegalmente por medio de camiones de carga y hasta por correo.

No obstante al esfuerzo que ha hecho el gobierno para evitar que productos legales de Cannabis sean vendidos en el mercado negro, la venta de cartuchos de marcas reconocidas sólo parece seguir aumentando. Para saber cómo, lo unico que tienes que hacer es entrar a Instagram.

Las redes sociales son inmensas, y aparte de las cuentas oficiales de compañías legales de Cannabis, existen cuentas falsas que venden cartuchos vacíos con etiquetas de las marcas más conocidas en la industria legal.

Mayoristas en el mercado negro con cuentas bajo los nombres de @vapen.cbd.thc, @cartridge_vape_factory y @dreamervapor01, publicaron imágenes y videos de grandes cantidades de cartuchos vacios, empaquetados con los nombres de 3 marcas exitosas en California como: King Pen, Brass Knuckles y Heavy Hitters, entre otras menos conocidas.

Hoy en día, existen docenas de perfiles en redes sociales, casi idénticos a los ya reportados, con el típico ‘’DM para info’’, numeros de Whatsapp, y direcciones de Hotmail en su biografía. Y al igual que las plumas de King Pen que tengo mi cajón, las imágenes publicadas en Instagram muestran cartuchos con empaques, hologramas y las advertencias necesarias para que luzcan como los originales.

Tal como la mayoría de los productos electrónicos vendidos en Estados Unidos; gran cantidad de cartuchos, baterías y empaques de vaporizadores se producen en China. En Alibaba, un sitio de comercio electrónico basado en China, páginas y páginas falsas de King Pen y Brass Knuckles son enlistadas por vendedores ubicados en un centro de fabricación en Shenzhen, el mismo lugar donde las compañías legales adquieren su equipo auténtico.

La cadena proveedora está tan establecida, que cuando Trump anunció las nuevas tarifas de exportaciones Chinas que ingresan a los Estados Unidos, la comunidad del Cannabis se mostró preocupada a los posibles aumentos de precios, ya que esto puede dejar fuera del negocio a pequeñas empresas de vaporizadores.

Generalmente los cartuchos piratas se venden vacíos, dando la oportunidad a los distribuidores del mercado negro de llenar los cartuchos de ‘’marca’’ con cualquier cosa que tengan a la mano. MERRY JANE se puso en contacto con varios vendedores, intentando obtener información sobre los lugares a donde envían con mayor frecuencia, las cantidades que manejan y de más, pero ninguno de los mayoristas que contactamos pudo responder nuestras consultas.

La libertad de venta que brinda el internet en sitios como Alibaba, da ventaja al público en el comercio de cartuchos falsos, ya que ni siquiera necesitan tener acceso directo con los contrabandistas. En TNVape.com, un mayorista de vaporizadores con gran presencia en Instagram, los clientes pueden ordenar cartuchos falsos de King Pen con empaques idénticos a los originales por solo $1.25 usd. El pedido mínimo es de 1,000 cartuchos y no tiene un límite máximo establecido. En este mismo sitio, los cartuchos Brass Knuckles cuestan $1.65 usd, los Heavy Hitters $1.45 usd, y como era de esperarse, TNVapes también vende cartuchos con la marca ‘’Supreme’’ por $1.20 usd cada uno. El mercado de cartuchos pirata está tan saturado, que incluso estos productos ya los puedes conseguir en eBay y Amazon.

En la sección de ‘’mensajes’’ de TNVapes.com, los distribuidores muestran preguntas y comentarios de clientes, incluyendo consultas de precios para ‘’2,500 de las King Pens’’, y envíos internacionales. En Alibaba, las marcas listadas están conectadas con los perfiles de los vendedores, donde se pueden ver reseñas, y los países a donde envían productos con mayor frecuencia. Un ejemplo es Shenzhen Betterlife Technology Co., que en el último mes ha enviado 48 cotizaciones por medio de Alibaba, donde 60% de las ventas fueron realizadas en Norteamérica y el resto en diferentes partes de Europa. A pesar de algunos defectos notorios, en la sección de reseñas, compradores estadounidenses hicieron cumplidos sobre la calidad de los productos y el servicio al cliente de Betterlife.

‘’El producto está bien y los cartuchos se ven decentes. El envío fue rápido y el vendedor muy amable.’’ Escribió un comprador anónimo de Betterlife después de calificar con 5 estrellas los cartuchos de Brass Knuckles.

‘’Recomiendo altamente esta compañía, mi única queja fue que las etiquetas estaban arrugadas, pero me enviaron extras al dia siguiente. Todos unos profesionales’’

La industria de contrabando se ha convertido en un dolor de cabeza para 3 marcas que son falsificadas con mayor frecuencia. En Loudpack, la empresa madre de King Pen, la Directora de Mercadotecnia, Kate Denton, afirmó a MERRY JANE que la marca cumple con todas las leyes y regulaciones de Cannabis en California y que sólo distribuye productos King Pen a vendedores con licencia, e informa cualquier falsificación a las autoridades. Aun así, la compañía acepta que las empresas productoras Chinas son tan buenas que es casi imposible notar la diferencia entre un cartucho King Pen falso y uno auténtico. Para comprobarlo tendrían que realizarse pruebas al aceite en sí.

‘’Los falsificadores internacionales parecen ser la raíz de este problema, y estamos tomando esta amenaza muy en serio’’, dijo Denton. ‘’ Nuestra mayor prioridad es proteger a los consumidores de productos sintéticos y potencialmente letales’’

Loudpack está enfrentando el problema de todas las maneras posibles y ha comenzado a reportar a vendedores pirata en Instagram, eBay, y otras tiendas que operan sin licencia. Desde que se implementaron las nuevas leyes de Cannabis en California, Loudpack también optó por modificar el diseño y empaque de los cartuchos. Sin embargo, cuentas nuevas con nombres similares a los pasados, están reemplazando a las que ya se habían eliminado, y sitios como Alibaba y gran cantidad de falsificadores, actualizan sus productos rápidamente para que coincidan con los auténticos.

‘’Estamos tomando medidas fuertes en contra de los falsificadores y hemos contratado a un equipo legal para identificar a los proveedores sin licencia y otros que venden, ofrecen vender o distribuyen productos pirata’’ dijo Denton a MERRY JANE. ‘’Hemos implementado sistemas de monitoreo avanzados, pero las falsificaciones son una de las razones por las cuales estamos evolucionando constantemente nuestros productos’’.

Los representantes de Brass Knuckles y Heavy Hitters, no respondieron a las repetidas preguntas que MERRY JANE envío sobre su opinión de los cartuchos en el mercado negro. Pero viendo sus redes sociales, se puede notar que ambas empresas están muy conscientes de este problema.

En los últimos dos meses, Brass Knuckles ha puesto este mismo titulo a la mayoría de sus imagenes publicadas en Instagram:

‘’Todos los productos auténticos tienen etiquetas con comprobantes de regulación de California o de Nevada, dependiendo del estado en el que fue fabricado. Nosotros no enviamos productos y no ofrecemos servicio a tiendas sin licencia en California o Nevada. Si ves productos de Brass Knuckles sin hologramas numerados o sin comprobantes de regulación, son falsos!’’.

Pero después de echarle un vistazo a un video publicado en Instagram, donde se muestran calcomanías de hologramas falsos de Brass Knuckles, parece ser que los falsificadores, en solo unos meses, ya descubrieron cómo producirlos con sus propias impresoras en Shenzhen.

Además del nuevo y mejorado diseño de cartuchos y empaques, King Pen está buscando la patente de su producto en China para poder proteger su marca. Actualmente la compañía se encuentra en en medio de una gran demanda legal en contra de varios falsificadores internacionales.

‘’Creemos que es importante tomar las medidas necesarias para proteger a nuestros clientes de posibles riesgos a su salud, y de servir como ejemplo para otras marcas e inspirarlos a que protejan sus compañías bajo la Ley de Marcas registradas del estado de California’’, dijo Denton a MERRY JANE.

Y para echarle más sal a la herida, la exitosa red de dispensarios del mercado gris en California, también está ayudado a incrementar la venta de cartuchos piratas en Los Angeles y otras ciudades de California, donde se venden en tiendas que fueron excluidas del mercado regulado después de la implementación de la Propuesta 64.

‘’Cuando se trata de minoristas sin licencia vendiendo productos falsos, el estado de California tiene un proceso para actuar ante la actividad ilegal, y nosotros reportamos constantemente’’ dijo Denton a MERRY JANE. ‘’Qué tan efectivo es? No lo sabemos. El estado no toma medidas sobre estos asuntos tan rápido como nos gustaría, y nosotros constantemente enviamos cartas a falsificadores y minoristas para que detengan la actividad ilegal, pero es muy difícil identificarlos, aparte tienden a cambiarse de lugar con frecuencia.’’

Estando en Filadelfia, me puse a ver cuentas de Instagram en busca de pistas e incluso inspeccioné mi coleccion de cartuchos vacíos tratando de averiguar si lo que he estado fumando es auténtico o no. Le pregunté a mi dealer de donde venían los productos, pero el insistió en que los cartuchos de $30-40 usd que me ha estado vendiendo eran auténticos, incluso me mostro fotos de paquetes cerrados como ‘’comprobante’’. Le conté acerca de lo rápidos que son los falsificadores en actualizar los productos, pero ni reaccionó, dijo que él confiaba en su fuente y me cambio el tema. Y siendo honesto, cada cartucho que le he comprado, ha tenido perfil de terpeno, que coincide con el tipo de cepa marcado en la etiqueta; es un toque suave, y pega más que suficiente. Pero combinando estos factores con la incapacidad de Loudpack de diferenciar entre un cartucho falso y uno original (sin la necesidad de una prueba de laboratorio), ya no se ni que pensar.

Con tantos productos falsos saturando el mercado negro y tan pocas pruebas visibles, las marcas líderes de la venta legal de Cannabis en California están comenzado a adquirir una reputación dudosa en los estados donde aún no es legal.

Joey, otro dealer de cartuchos en Filadelfia (su nombre ha sido cambiado para proteger su identidad) dijo a MERRY JANE que en respuesta a la ola de falsificadores en Filadelfia, él y sus socios crearon su propia marca específica de Filadelfia, y ésta incluye una imagen de la Campana de la libertad en el empaquetado.

‘’Nuestra meta es crear un producto que no esté contaminado o sobrevaluado’’ dijo Joey a MERRY JANE, "Habíamos visto muchos King Pen y Brass Knuckles falsos y estábamos cansados de que la gente fumara pesticidas y pagara tanto dinero por basura".

Claro, por más que quiera creer en la palabra de todos los dealers del mundo que me han vendido marihuana, sin las medidas necesarias para examinar los cartuchos de Joey, no hay forma de saber si realmente son seguros o están menos contaminados que los del mercado negro. Pero considerando lo fácil y barato que es comprar réplicas de King Pen y Brass Knuckles en internet, las acciones de Joey y sus socios de invertir el tiempo y dinero necesario para producir su propia marca, hablan por sí solas.

Y en otras partes del país es la misma historia. En Nueva York, Dallas, Miami, y otras ciudades de prohibición, los resultados de las búsquedas de Brass Knuckle y King Pen en Craigslist son inmensos y los precios comienzan desde $30 a $90 usd por cartucho. El empaque es como el original, pero al igual que el resto de los aceites en el mercado negro, el contenido de los cartuchos vendidos en Craigslist sigue siendo un misterio.

Y mientras continúa en expandirse la legalización de Cannabis en Estados Unidos, probablemente la demanda de productos de marcas reconocidas seguirá aumentando. Hasta el dia que la Marihuana se declare legal a nivel Federal, los falsificantes estarán al alcance de un clic, apoyando proveedores del mercado negro en todo el mundo.

Todavía no he descubierto si los cartuchos de King Pen que he estado consumiendo el último año son auténticos o no, pero a estas alturas creo que nunca estaré 100% seguro. Hace poco tiempo empecé a consumir los cartuchos de la marca local de Joey pero sólo porque son más baratos e igual de efectivos, no porque esté convencido que sean más seguros o legítimos que los supuestos King Pen de mi otro dealer. A final de cuentas, tanto en el mercado legal como el ilícito, el cannabis sigue siendo cultivado por su valor comercial por encima de todo.

