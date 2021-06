Qué Es Exactamente un ‘’Zip’’ De Mota y Cuanta Marihuana Hay Ahí?

Imagen via

Cuando era un adolescente, recuerdo haber enviado un mensaje de texto al clásico dealer de la prepa preguntándole si estaba cerca para cotorrear. Este chavo era el típico que conducía un Honda usado con spoilers que seguramente costaban lo mismo que el auto. Ya sabes, el tipo que te obligaría a ver cómo alimenta a su lagarto cada vez que te acerques a la casa de su mamá a recoger ‘’mids’’ (marihuana de calidad media).

En lugar de responderme con algo disimulado, como usualmente lo hacía, el dealer me envió un mensaje que masomenos decía: ‘’ Hey bro, mi conecte en Mendo me acaba de dar dos zips de la buena’’. Esto fue durante la era de los teléfonos flip o sea que no había emojis, pero seguro hubiera agregado 5-10 símbolos de fuego.

Como en ese tiempo era relativamente novato en esto de la mota, no tenía ni idea de qué demonios estaba diciendo este tipo. ‘’Dos zips’’? Era un código, o qué? Estaba tratando de decirme ahora solo vendía‘’zips’’? Que carajos era un ‘’zip’’?

Ahora, más de una década después, los mensajes de mi dealer pasado tienen sentido. Aparentemente solo necesitaba aprender más del lenguaje cannábico, y aun así, el término no es realmente común y no deberías sentirte mal por no saber lo que es un ‘’zip’’. Pero como siempre, MERRY JANE está aquí para ayudarte en todo lo relacionado con la marihuana; comencemos por la raíz de este término.

Un ‘’zip’’, se refiere a una onza de marihuana, generalmente en forma de flor. Una onza es equivalente a 28 gramos. Y en caso de que lo hayas olvidado, un octavo - o un ‘’slice’’- se refiere a ⅛ de onza, o 3.5 gramos de marihuana. O sea que un ‘’zip’’ son 8/8 de onza, como una pizza entera, donde una rebanada es ⅛ de la pizza.

Siendo más específicos, la mayoría de los churros que venden en dispensarios, contienen más ó menos medio gramo de flor. O sea que con un ‘’zip’’ de marihuana puedes hacer aproximadamente 56 gallos. Actualmente un zip/onza de marihuana cuesta alrededor de $150-300 usd , dependiendo de la calidad y el lugar que la compres.

No sabemos con precisión de dónde viene el nombre, o quien haya inventado la palabra pero su origen parece estar relacionado con las bolsas de plástico Ziploc. De hecho, a una bolsa de Ziploc grande le cabe 28 gramos y eso es básicamente un ‘’zip’’ de marihuana.

Sencillo, no? Te dejamos aquí algunas canciones en las que hemos escuchado que utilizan esa expresión:

“Ziplock bag of kush double cup full of drank / I get so damn trippy in my mind I go blank”



~ Juicy J on “Zip and a Double Cup”

“Fully loaded whip tote fully loaded clips / fucking with my niggas, I’ll smoke a zip”



~ Future on “Stick Talk”

“Dippin’ away, time keeps slippin’ away / Zip in the safe, flippin’ for pay / Tippin’ like I’m drippin’ in paint / Up front, four blunts, like, Khalifa put the weed in a J”



~ Snoop Dogg on “Young, Wild & Free”

“Beat that pussy up, I need riot gear / Any volunteers? / Gas in a Ziploc, now that's loud and clear”



~ 2Chainz on “It’s a Vibe”

Y finalmente, para descifrar el mensaje que me mandó mi dealer hace años

‘’Hey bro, mi conecte en Mendo me acaba de dar dos zips de la buena’’

A lo que se refería, es que su proveedor en Mendocino, California, le había mandado dos onzas de marihuana muy fuerte- de la buena. Y así fue! O sea que si alguien intenta venderte un ‘’zip’’ y en el paquete solo hay un par de capullos, sabrás que están tratando de verte la cara!